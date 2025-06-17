56-летняя Надежда Матвеева раскрыла два ежедневных ритуала для энергии и как относится к возрастным изменениям

Надежда Матвеева / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

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Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева поделилась своими ежедневными ритуалами, которые помогают ей оставаться энергичной, продуктивной и сохранять внутреннюю гармонию.

Звезда в проекте Людмилы Шупенюк призналась, в ее ежедневном распорядке есть два постоянных пункта, без которых она не представляет своей жизни. Первый — это стакан воды утром. Второй — ходьба, которую Матвеева давно превратила в настоящий способ восстановления энергии и ясности мыслей. Более того, ведущая добавляет, что всем знакомым советует ввести такую "прогулочную терапию".

"Ритуалы, которые со мной почти всю жизнь. У меня есть привычка пить утром воду. И второй ритуал — ходьба. Я не помню, когда это начала делать сознательно, но я знаю, что ходьба — не просто ходить из одной точки в другую, а для меня это медитация, дыхание, думать и успокаивать мысли, решать проблемы. Я коуч-сессии, рабочие встречи — все делаю на улице. Оно настолько помогает, что я придираюсь к людям с вопросами: "А вы ходите? Знаете, как это полезно?" - отметила Надежда.

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Надежда Матвеева / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Не обошла 56-летняя звезда и тему возрастных изменений. Она считает, что процесс старения — естественный и не стоит его стесняться. Поэтому сейчас она практикует любовь к себе и восприятие.

"Я с собой разговариваю и говорю, что это естественный процесс, который нельзя отменить. А все, что с ним связано — стереотипы. И вот любовь, восприятие — это то, что я вкладываю себе в голову", - подчеркнула Матвеева.

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко поделилась, как стресс поспособствовал увеличению веса и как она держит себя в форме.