56-летняя Ольга Сумская очаровала честным селфи без капли косметики

Украинская актриса Ольга Сумская не стесняется демонстрировать свою честную природную красоту на камеру.

Так, в своем Instagram звезда кино показала, как выглядит утром. Сумская поделилась честным селфи без макияжа и фильтров, которое сделала сразу после того, как очнулась. Актриса позировала у окна в белой футболке и с распущенными волосами.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

"Новый день ... Остается надежда ... И вера ... Что все будет хорошо! Вчера снова были в Харькове ... Все эти эмоции в моей душе ... Держимся", — подписала утреннее фото актриса.

Ольга Сумская

Стоит отметить, что в свои 56 лет Сумская выглядит просто великолепно. Поклонники тоже не могли не заметить этого, поэтому выразили свое восхищение звездой в комментариях: "Красавица наша", "Вы настоящая", "Наша милая красавица", "Вы волшебная", "Живая красота — всегда лучшая".

Кстати, с возрастом Сумская почти не изменилась. Ранее актриса поделилась архивными фотографиями со своим мужем, на которых показала, какими они были в начале отношений.

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