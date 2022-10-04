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56-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит ее лицо без макияжа

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56-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит ее лицо без макияжа

Фото: instagram.com/olgasumska

Актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками новыми фотографиями.

Звезда кино Ольга Сумская решила быть откровенной со своими поклонниками и честно показала, как выглядит без грима и косметики.

В сторис в Instagram 56-летняя актриса поделилась утренним селфи, на котором позировала в домашнем наряде, без прически и макияжа.

© instagram.com/olgasumska
Фото: instagram.com/olgasumska

А вот на следующей фотографии Сумская все же продемонстрировала поклонникам свое перевоплощение. На втором фото Ольга восстала с идеально уложенными волосами и красивым макияжем, со стрелками и длинными ресницами.

© instagram.com/olgasumska
Фото: instagram.com/olgasumska

Следует заметить, что природная красота 56-летней актрисы никуда не исчезла и в своем возрасте Ольге удается выглядеть молодо и свежо.

Напомним, недавно 19-летняя дочь Ольги Сумской поделилась подробностями своей личной жизни и призналась, какие у нее отношения со старшей сестрой, проживающей в России.

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Дата публикации
Просмотры
801
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