56-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит ее лицо без макияжа

Звезда кино Ольга Сумская решила быть откровенной со своими поклонниками и честно показала, как выглядит без грима и косметики.

В сторис в Instagram 56-летняя актриса поделилась утренним селфи, на котором позировала в домашнем наряде, без прически и макияжа.

Фото: instagram.com/olgasumska

А вот на следующей фотографии Сумская все же продемонстрировала поклонникам свое перевоплощение. На втором фото Ольга восстала с идеально уложенными волосами и красивым макияжем, со стрелками и длинными ресницами.

Фото: instagram.com/olgasumska

Следует заметить, что природная красота 56-летней актрисы никуда не исчезла и в своем возрасте Ольге удается выглядеть молодо и свежо.

Напомним, недавно 19-летняя дочь Ольги Сумской поделилась подробностями своей личной жизни и призналась, какие у нее отношения со старшей сестрой, проживающей в России.

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