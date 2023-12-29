56-летняя Памела Андерсон без капли косметики рассказала о своем любимом домашнем деле

Американская актриса и модель Памела Андерсон предстала в своей природной красоте и рассказала, какое домашнее дело ее увлекает больше всего.

Так, знаменитость любит заниматься стиркой вещей. В своем фотоблоге она предстала на берегу моря и показала, как развешивает белье. Перед тем Андерсон показалась в комнате для стирки с корзиной с грязными вещами. И призналась, что для нее такая рутинная работа – "время для себя".

Памела Андерсон / Фото: instagram.com/pamelaanderson

Памела Андерсон / Фото: instagram.com/pamelaanderson

К тому же звезда поделилась со своими поклонниками, что процесс стирки для нее служит медитацией. Так, она превращает домашнюю работу в своеобразный ритуал. По словам Памелы, она любит включать музыку и наслаждаться спокойствием. В перерыве может себе позволить чашку кофе или легкий алкогольный напиток.

Памела Андерсон / Фото: instagram.com/pamelaanderson

Памела Андерсон / Фото: instagram.com/pamelaanderson

Интересно, что постиранное белье знаменитость вывешивает в основном возле моря на ветвях деревьев.

"Комната для стирки – это мое место счастья. Ритуал заботы о себе... Чашка крепкого кофе... Иногда Rosé... Я включаю музыку на проигрывателе и просто наслаждаюсь этим. Если этого процесса не избежать, то пусть уж это будет весело", - рассказала Памела.

Памела Андерсон / Фото: instagram.com/pamelaanderson

Напомним, недавно телеведущая Маша Ефросинина также продемонстрировала свою природную красоту. Знаменитость показалась до и после макияжа и ошеломила своих поклонников.

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