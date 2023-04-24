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56-летняя Сальма Хайек без макияжа похвасталась стройной фигурой в купальнике

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
503
Время на прочтение
1 мин
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56-летняя Сальма Хайек без макияжа похвасталась стройной фигурой в купальнике

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Знаменитость показала, как проходит ее отдых.

Голливудская актриса Сальма Хайек показала, какой устраивает себе релакс после насыщенных трудовых будней.

В Instagram знаменитость призналась, что помогает ей отдохнуть и набраться сил океан. Звезда Голливуда охотно любит понырять в океанскую воду и наделать немало фото. Соответствующими снимками Сальма делится в фотоблоге.

Сальма Хайек в купальнике / © instagram.com/salmahayek
Сальма Хайек в купальнике / Фото: instagram.com/salmahayek

На фотографиях, которые актриса опубликовала, она предстала в желтом купальнике и демонстрировала свою изрядно аппетитную и стройную фигуру. Также на снимках артистка позировала без макияжа.

Сальма Хайек в купальнике / © instagram.com/salmahayek
Сальма Хайек в купальнике / Фото: instagram.com/salmahayek

"Каждый раз, когда мне нужно обновиться, я прыгаю в океан", — поделилась артистка.

Сальма Хайек в купальнике / © instagram.com/salmahayek
Сальма Хайек в купальнике / Фото: instagram.com/salmahayek

Напомним, Сальма Хайек не стесняется показаться поклонникам настоящей. Недавно звезда Голливуда продемонстрировала, как развлекалась дома после "Оскара". Актриса расстегнула платье и руками ела мясо.

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Дата публикации
Просмотры
503
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