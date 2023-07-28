56-летняя Сальма Хайек на честном селфи вблизи показала лицо и седые волосы

Звезда не стесняется показать настоящую красоту.
Голливудская актриса Сальма Хайек пытается быть честной со своими поклонниками и не боится показать возрастные перемены.
На своей странице в Instagram 56-летняя знаменитость поделилась честными селфи, на которых продемонстрировала свое лицо вблизи и седых волос на висках. На фотографиях Сальма позировала в машине с солнцезащитными очками на голове.
В подписи к своим фото актриса поделилась со своими поклонницами шутливым лайфхаком, как скрыть побелевшие пряди.
"Вот совет, чтобы скрыть седину без окрашивания: не носите очки на волосах! Встречайте мудрость", — написала Сальма.
Напомним, ранее Сальма Хайек на отдыхе у бассейна вместе со своим мужем показала, как выглядит ее фигура в купальнике.
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