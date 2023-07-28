56-летняя Сальма Хайек на честном селфи вблизи показала лицо и седые волосы

Голливудская актриса Сальма Хайек пытается быть честной со своими поклонниками и не боится показать возрастные перемены.

На своей странице в Instagram 56-летняя знаменитость поделилась честными селфи, на которых продемонстрировала свое лицо вблизи и седых волос на висках. На фотографиях Сальма позировала в машине с солнцезащитными очками на голове.

Сальма Хайек / Фото: instagram.com/salmahayek

В подписи к своим фото актриса поделилась со своими поклонницами шутливым лайфхаком, как скрыть побелевшие пряди.

"Вот совет, чтобы скрыть седину без окрашивания: не носите очки на волосах! Встречайте мудрость", — написала Сальма.

Сальма Хайек / Фото: instagram.com/salmahayek

Напомним, ранее Сальма Хайек на отдыхе у бассейна вместе со своим мужем показала, как выглядит ее фигура в купальнике.

Читайте также: