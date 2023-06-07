56-летняя Сальма Хайек на честном селфи показала морщины на лице и седые волосы

Артистка не скрывает свою естественную красоту за кучей фильтров и фотошопа.

Голливудская актриса Сальма Хайек одна из немногих звезд, которые не скрывают возрастных изменений в своей внешности за фильтрами и фотошопом.

Так, звезда ленты "Супер Майк: Последний танец" поделилась с поклонниками в Instagram своим честным селфи. На снимке 56-летняя артистка запечатлила лицо без макияжа и крупным планом показала свои морщины и седые волосы.

"Я проснулась и считаю, сколько седых волос и морщин "испортило вечеринку" этим утром", – подписала фотографию Хайек.

Сальма Хайек без макияжа с морщинами и седыми волосами / Фото: instagram.com/salmahayek

В свою очередь, поклонники знаменитости завалили ее комплиментами, а также поблагодарили за честность: "Спасибо, что поделились! Это помогает всем видеть, что даже самые красивые и самые известные тоже стареют", "ты идеальна", "ты просто настоящий естественный человек, и такой прекрасный! Спасибо за честность", "естественная красота не стареет".

Напомним, ранее Сальма Хайек очаровала поклонников своей фигурой. Звезда поделилась фотографиями, на которых в лимонном бикини демонстрирует свои аппетитные формы.

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