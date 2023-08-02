56-летняя Сальма Хайек на яхте в купальнике ошеломила пышным бюстом

Известная голливудская актриса Сальма Хайек в купальнике посветила пышным бюстом.

Пикантной фотографией знаменитость поделилась в Instagram. Сальма показалась на яхте в желтом купальнике с бутылкой охлаждающего напитка. Купальный наряд идеально подчеркнул пышный бюст Сальмы.

Сальма Хайек с инструктором по дайвингу / Фото: instagram.com/salmahayek

Рядом с актрисой сидела инструктор по дайвингу. Так что Хайек не только отдыхает на яхте, но и погружается в воду.

"Рада окунуться в воду с моей любимой инструкторшей по дайвингу", — поделилась знаменитость.

Как именно Сальма погружалась в воду, она не показывала. Однако купальник актриса сняла и надела специальные наряды для дайвинга.

Сальма Хайек с инструктором по дайвингу / Фото: instagram.com/salmahayek

Напомним, 56-летняя Сальма Хайек не стесняется публиковать пикантные фотографии, а также демонстрировали свое лицо без макияжа. Недавно актриса показалась без единой капли декоративной косметики и засветила седые волосы.

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