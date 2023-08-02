56-летняя Сальма Хайек на яхте в купальнике ошеломила пышным бюстом

Звезда Голливуда показала, как развлекается на яхте.
Известная голливудская актриса Сальма Хайек в купальнике посветила пышным бюстом.
Пикантной фотографией знаменитость поделилась в Instagram. Сальма показалась на яхте в желтом купальнике с бутылкой охлаждающего напитка. Купальный наряд идеально подчеркнул пышный бюст Сальмы.
Рядом с актрисой сидела инструктор по дайвингу. Так что Хайек не только отдыхает на яхте, но и погружается в воду.
"Рада окунуться в воду с моей любимой инструкторшей по дайвингу", — поделилась знаменитость.
Как именно Сальма погружалась в воду, она не показывала. Однако купальник актриса сняла и надела специальные наряды для дайвинга.
Напомним, 56-летняя Сальма Хайек не стесняется публиковать пикантные фотографии, а также демонстрировали свое лицо без макияжа. Недавно актриса показалась без единой капли декоративной косметики и засветила седые волосы.
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