56-летняя Сальма Хайек ошеломила, как выглядит без единой капли косметики

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек решила показать, как выглядит на утро после празднования Нового года.

В Instagram артистка опубликовала снимок, где предстала без единой капли декоративной косметики и фотошопа. На снимке Сальма предстала в бежевой пижаме и со стаканом кофе.

Сальма Хайек без макияжа / Фото: instagram.com/salmahayek

Кроме этого, знаменитость поздравила поклонников с Новым 2023 годом. Сначала актриса поблагодарила за поддержку и любовь, а впоследствии пожелала поклонникам удачного Нового года.

"С Новым годом всех вас, прекрасные люди, спасибо за то, что вы делитесь своей любовью, заставляете меня чувствовать поддержку и много раз заставляете меня смеяться. Я всегда учусь у всех вас и надеюсь, что вы получите много благословений в Новом году ", – отметила Сальма.

Напомним, недавно Анна Тринчер показала, как выглядела на утро 1 января. Певица со своим мужем сфотографировалась в постели без макияжа.

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