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56-летняя Сальма Хайек полностью обнажилась и показала, как ухаживает за кожей

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1912
Время на прочтение
1 мин
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56-летняя Сальма Хайек полностью обнажилась и показала, как ухаживает за кожей

Сальма Хайек / Фото: instagram.com/salmahayek

Звезда показала пикантные кадры из сауны.

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек, которая 2 сентября отпразднует 57-летие, не перестает ошеломлять своей молодостью и красотой.

Иногда артистка делится своими секретами. И на этот раз рассказала, что помогает ей поддерживать ее кожу мягкой и бархатной. На странице в Instagram Хайек поделилась фотографиями, сделанными в сауне.

Сальма Хайек / © instagram.com/salmahayek
Сальма Хайек / Фото: instagram.com/salmahayek

Актриса лежит на деревянной скамейке абсолютно обнаженной, а пикантные части тела Хайек прикрывает белыми полотенцами: "Испытываю целебную силу сауны и избавляюсь от стресса", —– подписала кадры Сальма.

Сальма Хайек / © instagram.com/salmahayek
Сальма Хайек / Фото: instagram.com/salmahayek

Отметим, что Сальма Хайек, несмотря на то, что активно ухаживает за собой, тем не менее, не скрывает возрастных изменений за фотошопом и фильтрами. Так, недавно звезда на честном селфи показала вблизи морщины на лице и свои седые волосы.

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Дата публикации
Просмотры
1912
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