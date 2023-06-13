56-летняя Сальма Хайек в купальнике посветила пышными формами

Голливудская актриса Сальма Хайек посветила пышными формами в купальнике.

Как поделилась знаменитость в Instagram, она отдыхала на яхте. Для прогулки артистка выбрала голубой купальник и похвасталась, как выглядит в купальном наряде ее фигура. В частности, у 56-летней Сальмы пышные формы, которые она не стесняется продемонстрировали, и подтянутое тело.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Звезда Голливуда рассказала, что наслаждалась прогулкой на яхте, когда были пасмурные дни. По словам актрисы, плохая погода не помешает ее отдыху.

"Некоторые люди не любят пасмурные дни, но я считаю, что каждый день ценен. Любите свою неделю, независимо от того, что она вам принесет", — поделилась мыслями актриса.

Напомним, Сальма Хайек также не стесняется показать, как выглядит без единой капли декоративной косметики. Недавно знаменитость опубликовала фото, на котором продемонстрировала морщины на лице и седину в волосах.

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