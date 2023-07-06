56-летняя Сальма Хайек в мини-бикини показала аппетитный бюст и плоский живот

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек не упускает возможности порадовать поклонников своими красивыми и смелыми фотографиями.

56-летняя звезда ленты "От заката до рассвета" запостила в своем Instagram новый снимок, сделанный во время отдыха. На нем Сальма позирует стоя в бассейне, в смелом бикини.

Как призналась артистка, этим фото она поздравила поклонников со Всемирным днем бикини, которое праздновали 5 июля:

"С Международным днем бикини! Можете ли вы поверить, что бикини существует всего 77 лет? Будем надеяться, что их не запретят", – написала под постом Хайек.

Сальма Хайек / Фото: instagram.com/salmahayek

Актриса получила множество комплиментов от своих подписчиков, которые они оставили под фотографией: "ты непревзойденная", "какая красавица!", "не могу прекратить восхищаться тобой!", "хочу выглядеть так же в 56".

Напомним, на днях коллега Сальмы Хайек, актриса Деми Мур похвасталась стройной фигурой в мини-бикини и показала, как отдохнула на природе со своим домашним питомцем.

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