56-летняя Сальма Хайек в ярком купальнике сверкнула пышным бюстом

Голливудская звезда Сальма Хайек показала, как проводит время на побережье океана.

Знаменитость увлекла поклонников очередными фотографиями из пляжного отдыха. 56-летняя Сальма продемонстрировала подтянутое тело и пышный бюст в ярко-голубом купальнике, который перекликался с цветом океанских волн.

Звезда позировала по колено в воде и, не глядя на камеру. Так актриса продемонстрировала не только свое тело, но и красивые волосы, сверкавшие на солнце.

Сальма Хайек / Фото: instagram.com/salmahayek

В подписи к фото Сальма пошутила, что иногда ее волосы выглядят безупречно, когда она этого сама не ожидает, хотя чаще бывает совсем наоборот.

"Время от времени ваши волосы решают "сотрудничать", когда вы этого меньше всего ожидаете или когда вам это меньше всего нужно", — написала актриса.

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