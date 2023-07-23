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56-летняя Сальма Хайек в ярком монокине похвасталась фигурой в бассейне

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
3810
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56-летняя Сальма Хайек в ярком монокине похвасталась фигурой в бассейне

Сальма Хайек / Фото: instagram.com/salmahayek

Звезда провела время вместе со своим мужем.

Голливудская актриса Сальма Хайек в свои 56 лет может похвастаться непревзойденной формой.

Своими прелестями звезда посветила во время отдыха с мужчиной у бассейна. Сальма поделилась солнечными фотографиями в ярком монокине цвета фуксии, которое подчеркнуло ее плоский живот и пышный бюст. К тому же актриса дала отдохнуть и своей коже, потому не стала наносить косметику.

Сальма Хайек / © instagram.com/salmahayek
Сальма Хайек / Фото: instagram.com/salmahayek
Сальма Хайек / © instagram.com/salmahayek
Сальма Хайек / Фото: instagram.com/salmahayek

Кроме соблазнительных летних фото, Сальма также порадовала поклонников кадром со своим мужем, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пином. Ловкая актриса с легкостью вскочила на спину любимому и обняла его руками, когда они плавали в бассейне.

"Наслаждаемся большим счастьем солнца, воды и любви", — подписала фотографии отдыха Сальма.

Сальма Хайек / © instagram.com/salmahayek
Сальма Хайек / Фото: instagram.com/salmahayek

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Дата публикации
Просмотры
3810
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