56-летняя Сальма Хайек в ярком монокине похвасталась фигурой в бассейне

Голливудская актриса Сальма Хайек в свои 56 лет может похвастаться непревзойденной формой.

Своими прелестями звезда посветила во время отдыха с мужчиной у бассейна. Сальма поделилась солнечными фотографиями в ярком монокине цвета фуксии, которое подчеркнуло ее плоский живот и пышный бюст. К тому же актриса дала отдохнуть и своей коже, потому не стала наносить косметику.

Сальма Хайек / Фото: instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек / Фото: instagram.com/salmahayek

Кроме соблазнительных летних фото, Сальма также порадовала поклонников кадром со своим мужем, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пином. Ловкая актриса с легкостью вскочила на спину любимому и обняла его руками, когда они плавали в бассейне.

"Наслаждаемся большим счастьем солнца, воды и любви", — подписала фотографии отдыха Сальма.

Сальма Хайек / Фото: instagram.com/salmahayek

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