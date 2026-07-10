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56-летняя Светлана Вольнова сделала первую пластическую операцию на лице и удивила молодым видом
Также знаменитость объяснила, почему сейчас не работает на телевидении.
Украинская ведущая Светлана Вольнова сделала первую пластическую операцию на лице.
Знаменитость решилась лечь под нож пластического хирурга месяц назад. В частности, ведущая сделала подтяжку кожи лица. На проекте «Ранок у великому місті» Светлана Вольнова уверяет, что никаких страхов у нее не было. Тем более период реабилитации после операции прошел, и сейчас она наслаждается молодым видом.
«Была первая операция на лице месяц назад, на подтяжку», — говорит ведущая.
Также Светлана Вольнова объяснила, почему сейчас не работает на телевидении. Знаменитость говорит, что ее зовут вести разные проекты. Однако у ведущей с украинским не все в порядке. Сейчас она активно изучает язык, кроме того, работает над произношением с логопедом.
«Иногда приглашают на разные каналы, но когда они чувствовали мой украинский язык, то они такие: „Светлана, спасибо!“. Я учу каждый день, у меня молодая учительница, и сейчас я нашла еще и логопеда, который вправляет языковый аппарат, которым я не работала с детства», — призналась ведущая.
Напомним, недавно актриса Яна Глущенко заговорила о пластических операциях. Знаменитость честно призналась, что планирует изменить в своем внешнем виде.