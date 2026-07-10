56-летняя Светлана Вольнова сделала первую пластическую операцию на лице и удивила молодым видом

Светлана Вольнова / © instagram.com/diva_volnova

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Украинская ведущая Светлана Вольнова сделала первую пластическую операцию на лице.

Знаменитость решилась лечь под нож пластического хирурга месяц назад. В частности, ведущая сделала подтяжку кожи лица. На проекте «Ранок у великому місті» Светлана Вольнова уверяет, что никаких страхов у нее не было. Тем более период реабилитации после операции прошел, и сейчас она наслаждается молодым видом.

«Была первая операция на лице месяц назад, на подтяжку», — говорит ведущая.

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Светлана Вольнова / © instagram.com/diva_volnova

Также Светлана Вольнова объяснила, почему сейчас не работает на телевидении. Знаменитость говорит, что ее зовут вести разные проекты. Однако у ведущей с украинским не все в порядке. Сейчас она активно изучает язык, кроме того, работает над произношением с логопедом.

«Иногда приглашают на разные каналы, но когда они чувствовали мой украинский язык, то они такие: „Светлана, спасибо!“. Я учу каждый день, у меня молодая учительница, и сейчас я нашла еще и логопеда, который вправляет языковый аппарат, которым я не работала с детства», — призналась ведущая.

Напомним, недавно актриса Яна Глущенко заговорила о пластических операциях. Знаменитость честно призналась, что планирует изменить в своем внешнем виде.

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