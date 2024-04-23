56-летняя тяжелобольная Селин Дион в рубашке на голое тело украсила обложку известного глянца

Канадская певица Селин Дион, которая страдает неизлечимой тяжелой болезнью, удивила своей смелостью.

В частности, 56-летняя исполнительница снялась для обложки майского выпуска известного глянца Vogue, французской версии. Певица на страницах журнала продемонстрировала два образа. Сначала Селин Дион предстала в массивном розовом платье, которое напиминало зефир. Плечи артистка обнажила, а образ дополнила золотистыми украшениями.

Селин Дион / Фото: instagram.com/celinedion

Потом Селин Дион выбрала более смелый образ. Знаменитость показалась в рубашке, которую она надела на голое тело. Артистка рукой прикрыла пикантные места.

Исполнительница уже успела прокомментировать свой смелый фотосет. Селин Дион поделилась, что снимками хотела показать свою красоту. Также певица подчеркнула, что, несмотря на тяжелую болезнь, чувствует себя сильной и уверенной в будущем.

Селин Дион / Фото: instagram.com/celinedion

"Я очень горжусь, что в 56 лет меня попросили раскрыть свою красоту. Но что такое красота? Красота — это ты, это я, это то, что внутри, это наши мечты, это сегодня. Сегодня я женщина, которая чувствует себя сильной и позитивной по поводу будущего", — поделилась певица.

Отметим, в конце 2022 года Селин Дион призналась, что у нее синдром мышечной скованности. Из-за болезни в мышцах артистки возникают непроизвольные спазмы. К сожалению, это не лечится. На фоне болезни Селин Дион прекратила свою концертную деятельность. Однако недавно исполнительница заговорила о возвращении на сцену.

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