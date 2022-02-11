56-летняя звезда "Голубой лагуны" топлесс похвасталась стройной фигурой

Брук Шилдс снялась в рекламе.

Известная американская актриса Брук Шилдс произвела настоящий фурор в Сети.

56-летняя звезда "Голубой лагуны" снялась в рекламе для бренда одежды. В частности, знаменитость позировала на камеру в джинсах топлесс. Артистка продемонстрировала поклонникам стройную фигуру. Также Брук обнародовала кадры, на которых предстала в стильных образах.

Для просмотра листайте вправо

Ошеломленные пользователи оценили фигуру модели в комментариях под сообщением.

"Удивительная", "Ты такая горячая", "Еще та рок-звезда! Спасибо за такое вдохновение для нашего поколения", "Ничто не станет между вами и вашей красотой", – делились эмоциями фаны и коллеги.

Читайте также: