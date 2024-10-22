57-летний Джейсон Стэтхэм женится на Розе Хантингтон-Уайтли после восьми лет помолвки — СМИ

Более того, пара якобы планирует стать родителями в третий раз.

Английский актер Джейсон Стэтхэм наконец-то решительно настроен официально жениться на своей возлюбленной, британской модели Рози Хантингтон-Уайтли.

По крайней мере, именно так изданию RadarOnline утверждает инсайдер. В частности, пара уже почти 15 лет вместе. За это время они успели стать дважды родителями. Впрочем, узаконивать отношения не спешили. Инсайдер убеждает, что наконец-то актер и модель решились на решительный шаг в их личной жизни и уже планируют связать себя сетями брака. Более того, влюбленные хотят стать родителями в третий раз.

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

"Они чрезвычайно счастливы вместе. У них были свои взлеты и падения – в основном из-за того, что он был легкомысленным. Но он преодолел свои проблемы с обязательствами и доказал, что является невероятным партнером и отцом – и они влюблены больше, чем когда-либо", — отмечает инсайдер.

К слову, пара обручилась еще в 2016 году, а свадьбу планировала отыграть в 2018-м. Впрочем, планы пришлось отложить. Пара решила дождаться, когда сын подрастет. Однако впоследствии Рози забеременела вторым ребенком. А сейчас, по словам инсайдера, модель и актер планируют рождение третьего наследника, поэтому понимают, что откладывать свадьбу уже не могут.

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

"Шутят, что если они будут ждать, то окажутся в доме престарелых еще до того, как смогут сыграть свадьбу", — передает инсайдер.

Отметим, об отношениях Джейсона Стэтхэма и Рози Хантингтон-Уайтли стало известно в 2010 году. Уже в 2016 году актер позвал модель замуж. Избранница звезды боевиков в июне 2017 года родила сына Джека, в феврале 2022-го – дочь Джеймс.

Напомним, недавно сын украинского шоумена Дмитрия Коляденко сообщил, что женился. Филипп Коляденко также рассказал о своей жене.

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