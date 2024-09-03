57-летний Остап Ступка намекнул на разрыв с женой и показал новую любимую в откровенной фотосессии

Украинский актер Остап Ступка намекнул на разрыв с женой и неожиданно показался с новой возлюбленной.

Артист снялся в откровенной фотосессии не с Дарьей, а с театроведом Маргаритой Ткач. Они позировали в воде, словно влюбленная пара. Маргарита была в рубашке без нижнего белья и шортах, а 57-летний Ступка выбрал белый костюм.

Остап Ступка с новой избранницей / Фото: instagram.com/manipuliantka

Парочка позировала перед камерой в воде, актер обнимал театроведа за интимные места и целовал ее. Снимками с артистом поделилась в своем Instagram именно Ткач. Также она поздравила артиста с днем рождения, который тот праздновал 2 сентября. Ткач не была многословной, а фото дополнила только белым сердечком.

Остап Ступка с новой избранницей / Фото: instagram.com/manipuliantka

Что интересно, Остап Ступка сделал репост откровенных снимков в своем фотоблоге.

Остап Ступка с новой избранницей

В общем, актер личной жизни не комментирует. Впрочем, похоже, он разорвал отношения с женой Дарьей во время полномасштабной войны и уже успел закрутить новый роман.

Напомним, недавно актер Максим Самчик назвал причину развода с женой, актрисой Ангелиной Трандафиловой. Также звезда сериала "Первые ласточки" ответил, находится ли сейчас в отношениях.

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