57-летний Остап Ступка намекнул на разрыв с женой и показал новую любимую в откровенной фотосессии

Похоже, в личной жизни актера случились кардинальные перемены.
Украинский актер Остап Ступка намекнул на разрыв с женой и неожиданно показался с новой возлюбленной.
Артист снялся в откровенной фотосессии не с Дарьей, а с театроведом Маргаритой Ткач. Они позировали в воде, словно влюбленная пара. Маргарита была в рубашке без нижнего белья и шортах, а 57-летний Ступка выбрал белый костюм.
Парочка позировала перед камерой в воде, актер обнимал театроведа за интимные места и целовал ее. Снимками с артистом поделилась в своем Instagram именно Ткач. Также она поздравила артиста с днем рождения, который тот праздновал 2 сентября. Ткач не была многословной, а фото дополнила только белым сердечком.
Что интересно, Остап Ступка сделал репост откровенных снимков в своем фотоблоге.
В общем, актер личной жизни не комментирует. Впрочем, похоже, он разорвал отношения с женой Дарьей во время полномасштабной войны и уже успел закрутить новый роман.
Напомним, недавно актер Максим Самчик назвал причину развода с женой, актрисой Ангелиной Трандафиловой. Также звезда сериала "Первые ласточки" ответил, находится ли сейчас в отношениях.
Читайте также:
- Дочь Камалии с серьезными травмами оказалась в больнице: "Мирабелла попала в беду"
- Известный блогер показался с Klavdia Petrivna и раскрыл, какой она выглядит в реальной жизни
- Наталья Могилевская показала, как выглядела более 40 лет назад в детстве: "До слез"