57-летний Остап Ступка показал романтику в воде с молодой избранницей и сделал заявление о любви

Украинский актер Остап Ступка показал романтику с молодой возлюбленной, театроведом Маргаритой Ткач, и сделал заявление о любви.

В личной жизни артиста произошли кардинальные перемены, и он больше не скрывает, что закрутил новый роман. Знаменитость все активнее делится снимками с молодой возлюбленной. На этот раз Остап Ступка опубликовал кадры с их откровенного фотосета. В частности, пара устроила романтику в воде. Ступка и Ткач позировали в белом наряде, который полностью промок, прижавшись друг к другу.

Остап Ступка с новой возлюбленной / Фото: instagram.com/ostap.stupka

Кроме того, актер сделал заявление о любви, дав понять, что он на самом деле чувствует к театроведу. Артист процитировал слова драматурга Владимира Винниченко: "Только любовь оправдывает наше пребывание на земле". Таким образом Остап Ступка показал, что влюблен в Маргариту.

Остап Ступка с новой возлюбленной / Фото: instagram.com/ostap.stupka

В общем, хоть актер и не комментирует личную жизнь, но понятно, что он развелся с женой Дарьей, которая младше его на 20 лет. Случилось это уже во время полномасштабной войны. Когда именно – неизвестно, но еще в конце 2022 пара была вместе. Впервые об отношениях с Маргаритой актер сообщил в начале сентября.

Напомним, недавно певец ALEKSEEV высказалась о приписанном ему романе с блогершей Дашей Кубик. Артист заинтриговал, что искра между ними однозначно мелькнула.

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