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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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57-летняя Дженнифер Лопес после тяжелого развода с Аффлеком закрутила новый роман — СМИ

Инсайдер уже раскрыл вероятного бойфренда знаменитости — известного актера.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Бретт Голдстин и Дженнифер Лопес

Бретт Голдстин и Дженнифер Лопес / © Associated Press

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес после тяжелого развода с голливудским актером Беном Аффлеком, похоже, снова счастлива в отношениях.

По крайней мере именно так утверждает инсайдер издания Page Six. 57-летней артистке приписали роман с 46-летним британским актером Бреттом Голдстином. Парочка вместе играла в романтической комедии от Netflix «Служебный роман», премьера которой состоялась в 2026 году. На экранах между актерами была такая химия, что сразу же стали подозревать, что и в реальной жизни между ними что-то есть. Однако знаменитости отношения настойчиво отрицали.

Однако на днях парочку застали вместе. Джей Ло и Бретт Голдстин развлеклись на вечеринке в Лос-Анджелесе. Что интересно, на мероприятие они прибыли вместе. Позже в компании друг друга актеры покинули вечеринку, при этом пытались сделать вид, будто прибыли отдельно.

Бретт Голдстин и Дженифер Лопес / © Associated Press

Бретт Голдстин и Дженифер Лопес / © Associated Press

Инсайдер Page Six уверяет, что Дженнифер Лопес и Бретт Голдстин на самом деле встречаются, и сейчас между ними якобы непринужденные отношения.

Отметим, если их роман действительно правдив, то это первый бойфренд Джей Ло после тяжелого развода с Беном Аффлеком. Пара поженилась летом 2022 года, но уже весной 2024-го разошлась. Причина — «непримиримые разногласия». Впоследствии Бен Аффлек комментировал, что ссор как таковых между ними не было, просто они столкнулись с жизненными сложностями, которые не смогли побороть вместе.

Напомним, недавно украинская певица Маша Кондратенко призналась, что закрутила роман. Артистка также впервые показала своего звездного бойфренда.

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