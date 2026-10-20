Бретт Голдстин и Дженнифер Лопес / © Associated Press

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес после тяжелого развода с голливудским актером Беном Аффлеком, похоже, снова счастлива в отношениях.

По крайней мере именно так утверждает инсайдер издания Page Six. 57-летней артистке приписали роман с 46-летним британским актером Бреттом Голдстином. Парочка вместе играла в романтической комедии от Netflix «Служебный роман», премьера которой состоялась в 2026 году. На экранах между актерами была такая химия, что сразу же стали подозревать, что и в реальной жизни между ними что-то есть. Однако знаменитости отношения настойчиво отрицали.

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Однако на днях парочку застали вместе. Джей Ло и Бретт Голдстин развлеклись на вечеринке в Лос-Анджелесе. Что интересно, на мероприятие они прибыли вместе. Позже в компании друг друга актеры покинули вечеринку, при этом пытались сделать вид, будто прибыли отдельно.

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Бретт Голдстин и Дженифер Лопес / © Associated Press

Инсайдер Page Six уверяет, что Дженнифер Лопес и Бретт Голдстин на самом деле встречаются, и сейчас между ними якобы непринужденные отношения.

Отметим, если их роман действительно правдив, то это первый бойфренд Джей Ло после тяжелого развода с Беном Аффлеком. Пара поженилась летом 2022 года, но уже весной 2024-го разошлась. Причина — «непримиримые разногласия». Впоследствии Бен Аффлек комментировал, что ссор как таковых между ними не было, просто они столкнулись с жизненными сложностями, которые не смогли побороть вместе.

Напомним, недавно украинская певица Маша Кондратенко призналась, что закрутила роман. Артистка также впервые показала своего звездного бойфренда.

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