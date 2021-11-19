57-летняя Лолита призналась, что употребляла наркотики

Звезда попробовала запрещенные вещества в 40 лет.

Певица Лолита Милявская призналась, что в свое время употребляла наркотические вещества.

На YouTube-канале Galich Ida знаменитость рассказала, что впервые попробовала наркотики в 40 лет, однако через год уже завязала с этой пагубной привычкой.

"Я попробовала в 40, а в 41 уже завязала, потому что в одно прекрасное утро я на себя посмотрела в зеркало и поняла, что я не спала трое суток. Вдруг ты осознаешь, что такое давление. И это только начало проблемы, потому что затем нервная система очень долго восстанавливается", – поделилась исполнительница.

Лолита Милявская / скриншот с видео

Кроме того, она добавила, что у нее очень сильный инстинкт самосохранения. Также Лолита переживала за своих родных, ведь понимала, если она не перестанет употреблять наркотики, то ей долго не жить.

"Когда я поняла, что если я это продолжу, то мне просто заглавными буквами пизд*ц. Я подумала, что я вроде бы не все спела, а еще у меня много номеров, а еще у меня маленький ребенок... И все это было очень важно. Я не хотела от этого отказываться", — подчеркнула звезда.

Лолита добавила, что ей повезло, что у нее не возникла зависимость. Впрочем, она убеждена, что до сих пор ощущает последствия употребления наркотиков. Исполнительница считает, что ее проблемы со здоровьем возникают именно из-за этого.

Читайте также: