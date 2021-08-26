57-летняя Лолита в черном купальнике засветила стройную фигуру и обвисший бюст

Исполнительница продемонстрировала результаты похудения.

Певица Лолита Милявская, которая в прошлом году невероятно похудела, с тех пор активно щеголяет новыми формами.

Недавно артистка побывала на фестивале "Новая волна", где не обошла вниманием местные пляжи. Туда артистка пришла позагорать, а также продемонстрировать идеальную фигуру. На видео, которым Милявская поделилась в Instagram, она предстает в сплошном черном купальнике.

Пляжный наряд Лолиты идеально подчеркнул ее стройные формы, однако и несколько засветил обвисший бюст. В видео исполнительница просит "оператора" снять ее так, чтобы у нее "бюст был как в молодости, а ноги узкие", а "талия сейчас нормальная", поэтому там можно ничего не менять.

Поклонники отметили, что Лолита невероятно выглядит:

Потрясающая Лолита! А фигурка — огонь!

Лола, какие ноги! Вы роскошны

Обалдеть, модель просто!

Напомним, что в апреле 2017 Лолиту, которая направлялась в Украину, высадили из поезда на пограничном контроле.

Причиной для отказа в пересечении границы стало посещение ею оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска. Артистке запретили въезд в Украину на три года.

В 2019-м исполнительница выступила в Донецке. Несмотря на это, певица называет Крым украинским.

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