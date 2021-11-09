57-летняя Лолита в леопардовом купальнике станцевала со шваброй

Исполнительница опубликовала забавное видео.
Певица Лолита Милявская, которая в прошлом году невероятно похудела, продолжает хвастаться новыми формами.
Звезда показала забавное видео, в котором танцует под хит Светланы Лободы – "Американо". К слову, 57-летняя знаменитость одета в леопардовый купальник и резиновые тапочки. Пляжный наряд Лолиты идеально подчеркнул ее похудевшие формы.
Кроме этого, певица танцевала со шваброй в руках. Она была на отдыхе, а перед тем как лететь домой, решила убрать после себя номер.
"Перед тем как улетать, решила убрать после себя. Хотя настроение совсем не "Американо", но песня Светы очень нравится", — поделилась исполнительница.
К слову, настроение своим фанатам Лолита точно подняла. Поклонники отметили, что она "королева эпатажа".
Читайте также: