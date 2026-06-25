57-летняя Надежда Матвеева встала на весы и не поверила своим глазам: «Я в шоке»

Надежда Матвеева / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

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Телеведущая Надежда Матвеева откровенно поделилась с поклонниками личной новостью.

Звезда рассказала, что долгое время была убеждена, что её вес остаётся практически неизменным. Однако недавно обычное взвешивание преподнесло ей настоящий сюрприз. Результат оказался совсем не таким, как она ожидала. Своими эмоциями знаменитость поделилась в Instagram. И, похоже, эта новость стала для неё полной неожиданностью.

«Сегодня узнала, что вешу на 6 кг больше, чем думала. Гортензии — свидетели — я в шоке», — призналась Надежда.

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Надежда Матвеева / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Несмотря на первые эмоции, Матвеева не стала расстраиваться и сразу настроилась на перемены. Телеведущая заверила подписчиков, что уже продумала дальнейшие шаги и намерена вернуться к комфортной для себя форме. Более того, она пообещала делиться результатами своего пути с аудиторией.

«Однако план действий уже составлен. Буду держать вас в курсе. Если вы читаете описание, а не просто смотрите на фото, пожелайте мне держаться подальше от сладкого», — обратилась знаменитость к поклонникам.

Напомним, недавно супруга Юрия Ткача Виктория раскрыла главный секрет похудения на 30 кг и ответила на упреки по поводу уколов «Оземпика».

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