57-летняя Оксана Байрак показала, как выглядела до пластики

Знаменитость вспомнила молодые годы.

Известный украинский режиссер Оксана Байрак решила пообщаться со своими поклонниками.

В частности, в Instagram-stories у звезды спросили, чтобы она себе посоветовала, когда ей было 18-20 лет. К слову, режиссер ответила на вопросы, а также показала фото, на котором изображена еще совсем юной.

"Сказала бы: "Девочка, никаких сомнений! Ты – гений!" — поделилась Байрак.

Оксана Байрак в юности / instagram.com/ksanabayrak

Также у режиссера спросили, не жалеет ли она, что родилась в Украине. На что Оксана ответила, что появилась на свет в СССР.

"А почему я должен жалеть? Я родилась в СССР! И это самое главное счастье", — ответила Байрак.

Оксана Байрак до пластики / instagram.com/ksanabayrak

Режиссер также показала архивное черно-белое фото, на котором изображена еще совсем юной. Снимок был сделан, когда Байрак ходила в школу. Тогда она еще не делала никаких пластических операций.

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