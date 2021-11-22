57-летняя Оксана Байрак в кружевном лифе похвасталась пышной грудью

Режиссер ошарашила откровенной фотографией.
Известная украинская режиссерша Оксана Байрак поделилась новым пикантным контентом.
В фотоблоге актриса разместила откровенный снимок, где соблазнительно позировала перед зеркалом в кружевном лифе. 57-летняя знаменитость засветила чувственные губы и пышную грудь.
"Угощать собой нужно только того, кто оценит изысканно-гурманный вкус... а не просто голоден", – поделилась она.
В ответ фолловеры оценили горячую публикацию в комментариях. Так, они писали, что Байрак ошеломляющая.
- Просто космос и эталон сексуальности
- Невероятная
- Очень крутое фото
- Какое аппетитное пожелание
- Потрясающая во всем. Вы женщина-огонь, страсть и мудрость
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