57-летняя Оксана Байрак в кружевном лифе похвасталась пышной грудью

Режиссер ошарашила откровенной фотографией.

Известная украинская режиссерша Оксана Байрак поделилась новым пикантным контентом.

В фотоблоге актриса разместила откровенный снимок, где соблазнительно позировала перед зеркалом в кружевном лифе. 57-летняя знаменитость засветила чувственные губы и пышную грудь.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

"Угощать собой нужно только того, кто оценит изысканно-гурманный вкус... а не просто голоден", – поделилась она.

В ответ фолловеры оценили горячую публикацию в комментариях. Так, они писали, что Байрак ошеломляющая.

Просто космос и эталон сексуальности

Невероятная

Очень крутое фото

Какое аппетитное пожелание

Потрясающая во всем. Вы женщина-огонь, страсть и мудрость

Читайте также: