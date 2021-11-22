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57-летняя Оксана Байрак в кружевном лифе похвасталась пышной грудью

57-летняя Оксана Байрак в кружевном лифе похвасталась пышной грудью

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57-летняя Оксана Байрак в кружевном лифе похвасталась пышной грудью

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Режиссер ошарашила откровенной фотографией.

Известная украинская режиссерша Оксана Байрак поделилась новым пикантным контентом.

В фотоблоге актриса разместила откровенный снимок, где соблазнительно позировала перед зеркалом в кружевном лифе. 57-летняя знаменитость засветила чувственные губы и пышную грудь.

Оксана Байрак / © instagram.com/ksanabayrak
Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

"Угощать собой нужно только того, кто оценит изысканно-гурманный вкус... а не просто голоден", – поделилась она.

В ответ фолловеры оценили горячую публикацию в комментариях. Так, они писали, что Байрак ошеломляющая.

  • Просто космос и эталон сексуальности
  • Невероятная
  • Очень крутое фото
  • Какое аппетитное пожелание
  • Потрясающая во всем. Вы женщина-огонь, страсть и мудрость

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