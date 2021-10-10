57-летняя Оксана Байрак в топе похвасталась пышным бюстом и произвела фурор среди фанатов

Актриса ошарашила откровенным фото.

Украинский режиссер и киноактриса Оксана Байрак ошеломила своих сторонников и доказала, что еще та горячая штучка.

Так, 57-летняя знаменитость опубликовала довольно пикантный кадр в своем Instagram. На снимке продюсер появилась в черном топе и с украшением на лице в восточном стиле. Звезда соблазнительно смотрела в камеру, держась руками за пышный бюст.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

В посте Байрак оставила цитату из книги "Где валяются поцелуи. Париж": "- Вы сможете распознать своего мужчину в толпе? Да, безусловно. Моего в толпе не будет". P.S. Всем — индивидуальностей. Ночных. И не только".

Со своей стороны, пользователи засыпали ее комплиментами: "От красоты — потеря сна", "Вам очень идет восточный образ", "Горячо", "Роскошная! Как всегда, вау".

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