57-летняя Сальма Хайек похвасталась своей фигурой в купальнике без фотошопа и фильтров

Знаменитость показала, как отдыхала на яхте.

Голливудская актриса с мексиканскими корнями Сальма Хайек имеет непревзойденную фигуру и не стесняется ее демонстрировать.

В частности, 57-летняя артистка часто показывается в купальнике. Когда знаменитость отдыхала, то снова не упустила возможность, чтобы в очередной раз блеснуть фигурой.

Сальма Хайек / Фото: instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек наслаждалась отдыхом на яхте. Для прогулки актриса надела бикини. В своем Instagram звезда Голливуда показала, как пыталась взобраться на палубу, тем временем родные поливали ее водой.

"Когда семья не дает тебе спокойно одеться в бикини", – подписала кадры знаменитость.

Сальма Хайек / Фото: instagram.com/salmahayek

Кстати, Сальма Хайек опубликовала снимки, на которых позировала без фотошопа и фильтров. Таким образом актриса похвасталась своей природной красотой.

Сальма Хайек / Фото: instagram.com/salmahayek

Напомним, недавно жена украинского певца Ильи Парфенюка похвасталась своей стройной фигурой. Избранница исполнителя также рассекретил свой вес после родов.

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