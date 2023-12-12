57-летняя Сальма Хайек в купальнике показала фигуру без фотошопа

Известная голливудская актриса Сальма Хайек похвасталась стройной фигурой в купальнике.

Артистка поделилась пикантным снимком в своем Instagram. Актриса позировала перед камерой во время отдыха. На снимке Сальма показалась у стены в желтом купальнике с цветочным принтом и солнцезащитных очках.

К слову, звезда Голливуда опубликовала фотографию, на которой нет ни единой капли фотошопа и фильтров. Знаменитость показала, как выглядит ее фигура в реальной жизни. В общем, у 57-летней Сальмы Хайек довольно подтянутое и стройное тело, а также пышный бюст.

Сальма Хайек / Фото: instagram.com/salmahayek

Актриса не стала подписывать фотографию. Тем временем подписчики актрисы написали ей немало комплиментов. Они отметили, что у нее красивая фигура, а некоторые же вообще пошутили, что хотели бы оказаться на месте стены, рядом с которой позировала Сальма: "Можно ли завидовать стене?", "Ты красиво выглядишь", "Вы вообще стареете, а то создается такое впечатление, будто с годами становитесь только более привлекательной".

Напомним, недавно украинская актриса Снежана Бабкина похвасталась фигурой в купальнике. Знаменитость также показала, как закаляется зимой.

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