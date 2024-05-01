58-летнему Виктору Павлику будут делать операцию на сердце: "Критическая ситуация, он может умереть"

Жена певца Виктора Павлика, бизнесвумен и блогерша Екатерина Репяхова, сообщила, что мужу будут делать серьезную операцию на сердце.

Музыкант уже давно нуждался в хирургическом вмешательстве. Однако уговоры жены на 58-летнего Виктора Павлика не действовали, он отказывался от операции. Убедить артиста удалось врачу одной из киевских больниц. Он связался с певцом и объяснил всю серьезность ситуации.

"Очень важная для нас новость: Борис Михайлович уговорил мужа на операцию. Виктора Франковича сами нашли из больницы люди и уговорили. Меня он не слушал. Слава Богу за этих людей", — поделилась Репяхова.

Пост Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Жена певца также призналась, что у Виктора Павлика критическая ситуация. Певцу просто необходима операция, ведь без нее может быть летальный исход.

"У Виктора Павлика критическая ситуация, он может умереть в любой момент", — призналась Репяхова.

Отметим, ранее супруга Виктора Павлика рассказывала, что он родился с пороком сердца. Один из клапанов вышел из строя и прекратил выполнять свои функции, поэтому его необходимо заменить искусственным. Впрочем, музыкант отказывался от операции.

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