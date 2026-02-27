- Дата публикации
-
58-летний диджей Дэвид Гетта в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного малыша
Музыкант и его возлюбленная тщательно скрывали будущее пополнение в семье.
Всемирно известный французский диджей Дэвид Гетта в четвертый раз стал отцом.
Музыкант и его возлюбленная, 34-летняя актриса и модель Джессика Ледон, тщательно скрывали новость о предстоящем пополнении в семье. И только после рождения малыша влюбленные раскрыть семейный секрет. Они опубликовали серию фотографий в Instagram.
Часть кадров была сделана еще тогда, когда Ледон находилась на последних месяцах беременности. Влюбленные мило позировали вместе с сыном Саяном, при этом избранница 58-летнего Гетты демонстрировала немалый округлый животик.
На следующих снимках семейство уже было запечатлено вчетвером. На свет появился второй сын Дэвида Гетты и Джессики Ледон. Пара уже показала первые фото новорожденного, на которых не стала скрывать его лицо, а также рассекретила имя малыша. Мальчика назвали Скайлер.
Отметим, Дэвид Гетта и Джессика Ледон начали встречаться в 2015 году. 17 марта 2024 года влюбленные объявили о рождении общего сына Саяна. Также диджей воспитывает двух взрослых детей от экс-супруги Кэти - 22-летнего Тима и 18-летнюю Энджи.
