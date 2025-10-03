58-летний Остап Ступка заинтриговал женитьбой на молодой красавице

Остап Ступка и Маргарита Ткач

Известный украинский актер Остап Ступка рассказал об отношениях с 23-летней журналисткой-театроведом Маргаритой Ткач и готов ли снова жениться.

В частности, актер поделился, что пока не спешит в ЗАГС, но все же не исключает, что может снова заключить брак и официально пожениться на молодой избраннице. На наш вопрос, планирует ли он в ближайшее время жениться, народный артист ответил:

"Маргарита планирует, а я пока нет. На этом фоне у нас выходят некоторые споры", - признался в разговоре с ТСН.ua Остап Ступка.

К слову, любимая артиста говорит, что сама не торопит его с решением официально оформить их отношения, хотя и отшучивается по этому поводу: "Я сказала Остапу, что планирую выйти замуж. Если он этого не захочет, значит, наверное, это будет кто-то другой".

Остап называет планы Маргариты "радикальным подходом" и невольно оговаривается в разговоре с ТСН.ua, что его пятый брак действительно на подходе: "Я могу передумать в любой момент. Четыре брака уже за плечами, впереди, возможно, и пятый. Все может быть".

По словам Ступки, его не смущает разница в возрасте, тем более, предыдущие избранницы тоже были моложе его. "Да, с Маргаритой у нас 35 лет разницы. И это рекорд. Предыдущая (жена — прим.ред.) была на 27 лет моложе. Иногда я думаю, неужели я такой старый?", — смеется Остап.

На вопрос, планирует ли он снова стать отцом, актер, у которого есть трое детей от предыдущих отношений, отвечает: "Как Бог даст, я не от чего не зарекаюсь". А вот Маргарита неожиданно призналась, что пока не спешит с этим вопросом: "Я не планирую, ближайшие лет 10 точно. Пока я себя не представляю в роли мамы, у меня есть другие приоритеты и представления о своей жизни. Я не говорю, что не изменю никогда своего мнения, но сейчас я не хочу и не планирую детей".

Напомним, актер Остап Ступка в прошлом году впервые представил публике свою избранницу. После развода с женой Дарьей, который произошел уже во время полномасштабной войны, он почти сразу начал новые отношения. Пара открыто демонстрирует свои чувства и периодически делится общими публикациями в соцсетях.