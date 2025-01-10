58-летний Венсан Кассель в четвертый раз стал отцом: младшая на 30 лет избранница родила ему сына

Актер Венсан Кассель и австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста стали родителями.

Об этом сообщил 58-летний актер на своей странице в Instagram. Венсан не стал рассекречивать никаких подробностей и пока не показывал малыша. Впрочем, оригинальным образом известил, что стал отцом сына еще 7 января. Также в публикации знаменитость использовал рисунок, где виднеется майка, на которой красуется имя Каэтану. Так что, вероятно, именно так возлюбленные назвали новорожденного.

"Догадайтесь, кто родился 7 января 2025 года. Уже умный, исполненный здоровья, любви и поэзии. Самый крутой чувак в мире!", — написал Кассель.

Венсан Кассель стал отцом в четвертый раз / Фото: instagram.com/vincentcassel

К слову, для избранницы актера это первый ребенок, а для самой звезды – четвертый. У Венсана от бывшей жены, актрисы Моники Беллуччи есть двое дочерей – Дева и Леони. От второго брака с моделью Тиной Кунаки, с которой он расстался несколько лет назад, актер также воспитывает дочь.

Отметим, о романе Нары Баптисты и Венсана Касселя стало известно в сентябре 2023 года. Младшая на 30 лет модель забеременела от звезды через год после начала их отношений. Сама же новоиспеченная мама пока не дает комментариев и не делилась радостной новостью о пополнении в семье.

Напомним, недавно танцовщик Евгений Кот показал свою подросшую шестимесячную дочь Лелю от гимнастки Натальи Татаринцевой.

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