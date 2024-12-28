58-летний Виктор Павлик показался на лыжах с 3-летним сыном, которого впервые учил кататься

Украинский певец Виктор Павлик с женой, бизнесвумен и блогершей Екатериной Репьяховой отправились в путешествие.

Семейство в своем фотоблоге рассказало, что они с сыном Михасиком приехали в Буковель. В заснеженных горах они нашли множество приключений. Так, звездный отец пошел учить 3-летнего сына кататься на лыжах и показал милые фото, как они провели время вместе.

Виктор Павлик с сыном в Буковеле / Фото: instagram.com/repyahovakate

Кроме того, Екатерина наделала фото сына в новогодних локациях, а также посетила с ним контактный зоопарк. Конечно, не обошлось и без общих фото в полном составе. Так, артист попозировал с Екатериной, а на еще одном фото к ним присоединился их сын.

Сын Виктора Павлика в Буковеле / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сын Виктора Павлика в Буковеле / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик с семьей в Буковеле / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик с супругой в Буковеле / Фото: instagram.com/repyahovakate

Атмосферные снимки прокомментировало множество юзеров, а также и сам Виктор Павлик, написав: "Любовь моя! Мои счастья". Тем временем поклонники поинтересовались впечатлениями Михасика, который впервые встал на лыжи. По словам Екатерины, мальчик пока просто ознакомился с этим видом зимних развлечений, но ездить не научился.

"Не очень понял, что от него хотят. Но у нас не нормотипный ребенок, поэтому здесь все индивидуально. Наша задача была просто познакомить его с лыжами. Понимали, что он не поедет. Закладываем фундамент на будущее", — пояснила в комментариях супруга певца .

Сын Виктора Павлика в Буковеле / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно певица Камалия рассекретила, с кем будет праздновать новогодние праздники и впервые раскрыла свой новый роман.

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