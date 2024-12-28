58-летний Виктор Павлик показался на лыжах с 3-летним сыном, которого впервые учил кататься

Семья похвасталась семейным отдыхом.
Украинский певец Виктор Павлик с женой, бизнесвумен и блогершей Екатериной Репьяховой отправились в путешествие.
Семейство в своем фотоблоге рассказало, что они с сыном Михасиком приехали в Буковель. В заснеженных горах они нашли множество приключений. Так, звездный отец пошел учить 3-летнего сына кататься на лыжах и показал милые фото, как они провели время вместе.
Кроме того, Екатерина наделала фото сына в новогодних локациях, а также посетила с ним контактный зоопарк. Конечно, не обошлось и без общих фото в полном составе. Так, артист попозировал с Екатериной, а на еще одном фото к ним присоединился их сын.
Атмосферные снимки прокомментировало множество юзеров, а также и сам Виктор Павлик, написав: "Любовь моя! Мои счастья". Тем временем поклонники поинтересовались впечатлениями Михасика, который впервые встал на лыжи. По словам Екатерины, мальчик пока просто ознакомился с этим видом зимних развлечений, но ездить не научился.
"Не очень понял, что от него хотят. Но у нас не нормотипный ребенок, поэтому здесь все индивидуально. Наша задача была просто познакомить его с лыжами. Понимали, что он не поедет. Закладываем фундамент на будущее", — пояснила в комментариях супруга певца .
Напомним, недавно певица Камалия рассекретила, с кем будет праздновать новогодние праздники и впервые раскрыла свой новый роман.
Читайте также:
- Alyosha перенесла операцию и раскрыла свой диагноз: "Ставила сетку"
- Жена Решетника намекнула на беременность: "Все может быть"
- Вакарчук показался в объятиях у мамы и рассекретил последнюю просьбу его покойного папы