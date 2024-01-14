58-летняя Ассия Ахат в обольстительном кэтсьюте очаровала стройной фигурой

Известная украинская скрипачка и певица Ассия Ахат продемонстрировала поклонникам, как выглядит сейчас.

Так, на странице в Instagram артистка разместила несколько снимков, на которых предстала в соблазнительном образе. На фото 58-летняя Ахат позирует в обольстительном черном кэтсьюте, который подчеркнул ее фигуру. Образ артистка дополнила черной атласной рубашкой и легким макияжем:

"Оставляя вчерашнее позади, ожидая ярче завтра", – вот так коротко и философски подписала свои фотографии Ахат.

Ассия Ахат / Фото: instagram.com/ahhattassia

В свою очередь поклонники артистки были ошеломлены ее молодым внешним видом и наделали множество комплиментов:

Восхищаюсь много лет!

Поделитесь секретом, как вы сохраняете столь замечательную физическую форму? Вы наверняка едите, как Дюймовочка

Выглядите роскошно

Невероятная женщина!

Ассия Ахат / Фото: instagram.com/ahhattassia

Напомним, ранее в материале ТСН.ua мы писали о том, куда исчезла и чем сейчас занимается Ассия Ахат. Артистка нашла себе работу в Америке.

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