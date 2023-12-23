58-летняя Ассия Ахат в откровенном топе попозировала возле елки и показала свой молодой вид

Украинская певица и скрипач Ассия Ахат в пикантном наряде продемонстрировала свою стройную фигуру возле новогодней елки.

В своем фотоблоге артистка поделилась серией фотографий. На кадрах можно заметить ее откровенный образ. Так, 58-летняя Ассия предстает в черных брюках и топе с вырезами посередине, через которые виднеется ее декольте и живот.

Кроме того, на фото можно увидеть елку. Она украшена довольно необычно. Елочные украшения певица выбрала в форме музыкальных инструментов и нот. А вот еще одним особенным декоративным элементом новогодней красавицы стали фотографии семьи Ассии и ее собственные.

Ассия Ахат / Фото: instagram.com/ahhattassia

К слову, Ахат в предновогодней суматохе пожелала своим поклонникам обрести покой и настроиться на лучшее.

"Новогодние праздники уже совсем близко! Не забывайте отвлекаться, позвольте себе отдохнуть, набраться позитива и веры в лучшее. Все же праздники созданы именно для этого", - написала певица.

В комментариях фаны отметили невероятный вид 58-летней артистки и послали смайлики в форме огоньков.

Напомним, известная певица Ассия Ахат сейчас проживает в Америке. После долгого молчания она объяснила, чем занимается за границей.

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