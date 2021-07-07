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58-летняя Деми Мур в купальнике померилась стройностью с тремя дочерьми

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58-летняя Деми Мур в купальнике померилась стройностью с тремя дочерьми

Getty Images

Семейство восхитило роскошными фигурами.

Голливудская актриса Деми Мур устроила фотосессию в купальниках вместе со своими дочерьми от Брюса Уиллиса.

Так, 58-летняя звезда, 32-летняя Румер, 29-летняя Скаут и Талула, которой 27, снялись в рекламе купальников. Сначала звездная семья позировала лежа на мостике возле водоема в сплошных купальниках разных цветов. Девушки посветили ягодицами и ножками.

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Также Деми с дочерьми томно позировали на газоне на фоне моря в красных купальниках. Так, Мур склонила голову на плечо Скаут, в которой на коленях лежала Талула. Румер, со своей стороны, взаимодействовала с младшей сестрой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники были ошарашены фотосетом красавиц. В комментариях фаны писали, что девушки потрясающе выглядят и подчеркнули, что Деми Мур в роскошной форме.

  • Вау! Мои любимые женщины
  • Роскошные девушки
  • Вы все как сестрички
  • Нереальные

Напомним, ранее похудевшая дочь Уиллиса и Мур в купальнике соблазнительно выпятила ягодицы. Румер показала, как отдыхала у бассейна.