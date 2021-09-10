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58-летняя Деми Мур в полосатом бикини радостно попрыгала на яхте: "Ошеломляющая фигура"

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58-летняя Деми Мур в полосатом бикини радостно попрыгала на яхте: "Ошеломляющая фигура"

instagram.com/demimoore

Актриса насладилась отдыхом.

Голливудская актриса Деми Мур не готова попрощаться с летом и как можно дольше наслаждается теплыми днями.

Так, знаменитость устроила себе отдых на яхте и не утратила случая продемонстрировать фанатам свою ошеломляющую фигуру. На странице в Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой в полосатом бикини радостно прыгает на палубе. 58-летняя Деми засветила упругую грудь, плоский животик и стройные ножки.

Деми Мур в купальнике / © instagram.com/demimooreofficial
Деми Мур в купальнике / instagram.com/demimooreofficial

"Последний прыжок от радости перед прыжком в осень", — написала она.

Пользователи порадовали кумира приятными сообщениями в комментариях.

  • Ошеломляющая фигура
  • Невероятно выглядишь
  • Какое тело!
  • Сексапильная! Деми, ты богиня

Напомним, не так давно Деми Мур в бикини произвела фурор в Сети. Актриса ошарашила фигурой.

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