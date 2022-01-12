58-летняя Лолита ошеломила фигурой в купальнике после экстремального похудения

Артистка потеряла более 12 килограмм.

Певица Лолита Милявская для своих фанатов может стать настоящим стимулом взять себя в руки и привести в порядок фигуру.

58-летняя исполнительница за последнее время очень изменилась – похудела на 12 килограмм и заметно помолодела. Теперь артистка охотно демонстрирует безупречную фигуру, что сделала и в этот раз.

На странице в Instagram Лолита разместила видео, на котором изображена в сплошном голубом купальнике. Ролик снимал друг звезды, дизайнер Игорь Гуляев. У них хорошая традиция – ходить в бассейн.

"Мы с Игорем Гуляевым заставляем себя плавать в бассейне. Сначала снимаем всякую глупость для разогрева, потом поздний завтрак, он же обед. Потом выполнять заказы друзей в аптеку", — подписала видео Лолита.

Ролик получился довольно смешным и поднял настроение фанам артистки: "харизма за километры", "Лолита, вы прекрасны! Смех и грех.... Дай Бог вам всегда оставаться такой!", "Лолита как всегда — зажигалочка".

Напомним, что в апреле 2017 года Лолиту, следовавшую в Украину, высадили из поезда на пограничном контроле. Причиной отказа в пересечении границы стало посещение Лолитой оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска. Артистке запретили въезд в Украину на три года.

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