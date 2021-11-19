58-летняя Лолита рассекретила, в каких необычных местах у нее был секс

Звезда ответила на пикантный вопрос.

Певица Лолита Милявская откровенно рассказала о своей интимной жизни.

На YouTube-канале Galich Ida 58-летняя звезда ответила, в каких необычных местах у нее был секс. Лолита шутит, что такого места, вероятно, уже и на планете нет.

Лолита Милявская / скриншот с видео

"Такого места уже нет не планете. Хотя нет, пожалуй, еще в Лондоне есть. Это телефонные будки. Также был секс в самолетах и плацкартном вагоне. Даже шторкой не прикрывались. Мне кажется, что у каждого человека моего возраста был секс у этих местах", — поделилась Лолита.

Впрочем, исполнительница уверена, что тогда экспериментировали, потому что просто не было жилья. Приходилось что-то придумывать.

"Просто еще была проблема с жильем. Это все случалось, потому что не было больше где. Сейчас также много необычных мест. Просто есть жилье, поэтому нет смысла", — говорит Лолита.

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