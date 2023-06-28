58-летняя Моника Беллуччи в одном лишь свитере посветила стройными ножками

Звезда снялась для страниц известного глянца.
Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи посветила стройными ножками, показавшись в одном лишь свитере.
В таком пикантном образе артистка появилась на страницах известного глянца ELLE. На обложке журнала 58-летняя Беллуччи предстала в белом объемном вязаном свитере. Актриса сидела на полу и демонстрировала свои стройные и спортивные ножки. Свои волосы знаменитость распустила, а из украшений она выбрала только кольцо, которое надела на мизинец. Также для фотосессии профессиональные визажисты сделали актрисе легкий макияж.
В комментариях поклонники итальянской знаменитости не смогли сдержаться и просто засыпали ее комплиментами. Фанаты написали немало приятных слов касательно внешнего вида актрисы: "самая красивая женщина в мире", "именно так выглядит итальянское совершенство", "просто непревзойденная".
Напомним, Моника Беллуччи время от времени позирует для страниц известных глянцев. Недавно актриса снялась для журнала COTE Magazine, где показалась в блестящем и обтягивающем платье с пикантным декольте.
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