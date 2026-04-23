58-летняя Николь Кидман попала в больницу прямо со съемочной площадки

Николь Кидман / © Associated Press

Голливудская актриса Николь Кидман попала в больницу прямо со съемочной площадки.

Об этом сообщает издание People, со ссылкой на слова актера Ника Оффермана. К слову, 58-летняя Николь Кидман является исполнительным продюсером сериала "У Марго проблемы с деньгами", где она также играет главную роль. 22 апреля состоялся первый день съемок артистки. Декорации уже были построены, актеры готовились к сценам. Однако выяснилось, что Николь Кидман чувствует себя плохо, поскольку заболела. У знаменитости был грипп. Актриса не стала подводить съемочную группу, поэтому, несмотря на болезнь, все же вышла на работу.

"Вдруг узнают, что у Николь грипп. И мы говорим: "О нет, это так обидно, потому что у нас есть только один день, ради которого мы и построили весь этот цирк. Мы получили эту новость около 8:00 утра. Около 11:00 пришло известие: "Николь идет". Она была такая бледная. У нее просто был очень сильный грипп", - вспоминает Офферман.

Наконец, Николь Кидман отыграла все свои сцены. Ник Офферман говорит, что его коллега справилась просто на отлично. Однако, это все же отразилось на здоровье звезды Голливуда. После съемок актрисе понадобилась помощь медиков. Поэтому, знаменитость отвезли в больницу, где ей поставили капельницу, чтобы нормализовать состояние.

