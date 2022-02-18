58-летняя Оксана Байрак показала, как выглядела в детстве

Недавно звезда отмечала день рождения.

Известный украинский режиссер Оксана Байрак несколько дней назад отпраздновала 58-летие.

Знаменитость получила немало поздравлений от коллег, друзей, поклонников. Впрочем, режиссер тоже решила на странице в Instagram написать несколько приятных слов. Она пожелала больше творить и достигать новых вершин.

"Ну что, самая невероятная девочка во Вселенной! Моя Ксю! Люби! Твори! Покоряй дальше! Не становись побеждать, победительница! И, как раньше, смотри на мир широко открытыми глазами, цвета меняющейся морской стихии! Полными света и счастья!" – пожелала себе Оксана.

Оксана Байрак в детстве / instagram.com/ksanabayrak

Также режиссер опубликовала вместе с пожеланиями детское фото. На черно-белом снимке Оксана изображена с короткими волосами и бантиком на голове. Будущая звезда стояла на стульчике и внимательно смотрели в камеру фотоаппарата.

Напомним, Оксана Байрак родилась 16 февраля 1964 года.

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