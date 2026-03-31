58-летняя Селин Дион после исчезновения со сцены честно рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью

Уже вскоре певица готовится снова покорять сердца фанов выступлениями, поэтому рассказала о самочувствии.

Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Селин Дион / © instagram.com/celinedion

Канадская певица Селин Дион после длительной паузы в карьере откровенно рассказала о своем состоянии здоровья, которое серьезно подорвал редкий недуг.

Как известно, звезда длительное время борется с синдромом ригидного человека — тяжелым и прогрессирующим заболеванием, которое влияет на нервную систему, вызывает сильные мышечные спазмы и может ограничивать подвижность. Именно поэтому артистка была вынуждена исчезнуть со сцены и отменить выступления.

Впрочем, исполнительница в день своего 58-летия порадовала фанов неожиданным известием. После недавних слухов она официально подтвердила в Instagram, что возвращается к слушателям с новыми концертами. По словам Селин, она ежедневно работает над своим состоянием, тщательно следит за здоровьем и уже чувствует значительное улучшение.

«Я уже готова это сделать. Я чувствую себя хорошо, я сильная. Но, конечно, немного взволнована. Все прекрасно, я забочусь о своем здоровье, снова пою и даже немного танцую», — поделилась артистка в заявлении.

Певица также отметила, что путь к восстановлению был непростым и требовал огромной силы духа. Она искренне поблагодарила поклонников за поддержку, которая помогала ей не сдаваться в самые трудные моменты.

«Должна сказать вам кое-что очень важное. В течение последних нескольких лет, буквально каждый день, я чувствовала ваши молитвы и поддержку, вашу доброту и любовь», — растрогала артистка.

К слову, серия концертов запланирована на нынешнюю осень. Билеты выйдут в продажу в начале апреля. В то же время выступления будут проходить с перерывами, чтобы, вероятно, не перегружать организм и сохранить стабильное состояние здоровья мировой знаменитости.

