58-летняя тяжелобольная Селин Дион упала прямо на сцене во время концерта в Париже

Селин Дион / © Associated Press

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Канадская певица Селин Дион, которая страдает от тяжелой болезни, упала прямо на сцене.

Досадный инцидент произошел на концерте исполнительницы. 7 октября певица выступила на арене Plenitude Arena в Париже. Когда 58-летняя Селин Дион исполняла песню Dans un autre monde, то резко упала на бок.

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В тот момент артистка выполняла танцевальное движение. Вероятно, штаны певицы зацепились за ее каблуки, из-за чего она потеряла равновесие и упала. Однако Селин Дион не растерялась. Исполнительница быстро встала и продолжила выступать. При этом артистка еще и успела успокоить публику. Она показала большой палец вверх, заверив, что с ней все хорошо.

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Что известно о тяжелой неизлечимой болезни Селин Дион

В декабре 2022 года Селин Дион объявила, что страдает от тяжелой болезни, которая является неизлечимой. У артистки диагностировали синдром мышечной скованности. Эта болезнь атакует центральную нервную систему, из-за чего мозг посылает неправильные сигналы мышцам.

Симптомы у Селин Дион развивались годами. В частности, еще 20 лет назад артистка начала ощущать внезапные спазмы в голосе. В 2020 году состояние певицы настолько ухудшилось, что она потеряла контроль над телом. К сожалению, болезнь неизлечима. На фоне этого артистка завершила карьеру.

Однако в сентябре 2026 года произошло триумфальное возвращение Селин Дион. Артистка выпустила новые синглы и открыла концертный тур. Правда, возвращение дается певице нелегко. Чтобы иметь возможность выступать, исполнительница ежедневно проходит изнурительную реабилитацию.

Сама Селин Дион радуется, что может снова заниматься творчеством. После своего концерта в Париже артистка устроила эмоциональное импровизированное шоу. Она забралась на капот и станцевала босиком.

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