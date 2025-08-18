58-летнюю Ольгу Сумскую пристыдили за фото в купальнике: актриса мастерски ответила на критику

Ольга Сумская / © facebook.com/osumska

Украинскую актрису Ольгу Сумскую раскритиковали из-за пикантных фото в купальнике.

Артистка наслаждалась летним отдыхом. Конечно же, знаменитость не могла не поделиться пляжными фото. В Facebook 58-летняя Ольга Сумская показалась в розовом сплошном купальнике. Образ она дополнила солнцезащитными очками и парео.

Ольга Сумская / © facebook.com/osumska

В комментариях артистку просто засыпали комплиментами. Фанаты отметили, что актриса роскошно выглядит. Однако, такого мнения оказались не все. Некоторые пристыдили Ольгу Сумскую, что, мол, в ее возрасте неуместно публиковать такие кадры.

"Ничего нет смешнее старой женщины, выдающей себя за юнку. Раневская сказала золотые слова: "Сколько фасад не прихорашивай - канализация старая!". Старая и древняя", - раскритиковали актрису.

Ольга Сумская / © facebook.com/osumska

Ольга Сумская молчать не стала, а мастерски ответила на критику. Артистка отметила, что молодиться не собирается и своего возраста не стесняется. Актриса также отметила, что может публиковать фото в купальнике, ведь сколько бы женщине лет не было - она прекрасна.

"Джоан Коллинз. 92 года. Фото этого года! И она прекрасна! А кто выдает себя за юнку? Мы такие, какие есть. Старая и древняя ваша злость, а женщина в любом возрасте интересна", - ответила артистка.

Комментарии под постом Ольги Сумской / © facebook.com/osumska

Напомним, недавно в семье Ольги Сумской был особенный праздник. Муж актрисы Виталий Борисюк праздновал день рождения. Артистка поздравляла возлюбленного с 62-летием и показала их милые фото.