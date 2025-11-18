58-летнюю звезду "Людей Икс" Лиева Шрайбера госпитализировали в больницу

Лиев Шрайбер / © Associated Press

Голливудский актер Лиев Шрайбер, который является звездой фильма "Люди Икс", попал в больницу.

Об этом сообщает издание TMZ, со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что у 58-летнего актера в воскресенье, 16 ноября, сильно разболелась голова. Лиев Шрайбер обратился к своему врачу, который настоял на том, чтобы актер приехал в больницу.

Наконец, он прибыл в одно из медучреждений Нью-Йорка, где провел ночь. На следующий день врачи сделали ему обследование, после чего отпустили домой. Кстати, впоследствии и представитель Шрайбера прокомментировал инцидент. Агент актера заверил, что он поехал в больницу из соображений безопасности. Сейчас же артист находится дома и ему разрешили возвращаться к работе.

"Из соображений безопасности Лиев поехал в больницу для обследования, и по состоянию на сегодня ему разрешили вернуться к работе", - говорит представитель актера.

Отметим, ранее Лиев Шрайбер страдал от сильных головных болей, что даже мог терять память. Тогда врачи уверяли, что у актера мигрени.

Напомним, недавно стало известно, что лидер украинской рок-группы "Скай" Олег Собчук попал в больницу. У артиста было предынфарктное состояние.