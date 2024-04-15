59-летний Киану Ривз сладко зацеловал свою возлюбленную на публике

Голливудский актер Киану Ривз не скрывает, что безумно влюблен, и не стесняется демонстрировать свои чувства к американской художнице Александре Грант.

Парочка крайне редко появляется на публике, ведь они предпочитают проводить время дома в компании друг друга. Однако на днях влюбленные посетили важное мероприятие в Лос-Анджелесе – MOCA Gala 2024.

На ивент 59-летний Киану Ривз выбрал костюм серого цвета, а его 54-летняя избранница – нежное вечернее платье. Но не только внешний вид привлек внимание собравшихся. Киану Ривз не стеснялся демонстрировать свои чувства к Александре и сладко поцеловал ее на публике.

Киану Ривз и Александра Грант / Фото: Getty Images

Отметим, в 2019 году стало известно, что Киану Ривз не одинок и находится в отношениях с Александрой Грант. В прошлом году ходили слухи, что влюбленные женятся. Это якобы должно было произойти летом 2023-го. Впрочем, Ривз и Грант ни подтверждали новости о своей женитьбе, ни опровергали их.

Напомним, недавно британская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала сладкие поцелуи с 79-летним мужем Майклом Дугласом. Также артистка показала их архивные фотографии.

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