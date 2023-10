59-летний Ленни Кравиц полностью обнажился в клипе, который сняла украинка

Украинский режиссер Таню Муиньо пополнила список своих видеоработ еще одним легендарным американским исполнителем. Так, Муиньо сняла клип для культового певца и музыканта Ленни Кравица.

Клип получился не менее эпатажным, чем предыдущие работы Муиньо для зарубежных артистов. Отметим, что оператором этой работы выступил тоже украинец, режиссер Никита Кузьменко, снимавший фильм "Памфир".

В видео на композицию "TK421" Кравиц предстает полностью обнаженным. Он соблазнительно танцует с полотенцем и без него, моется в душе, демонстрируя упругие ягодицы и прокачанный торс. Стоит отметить, что 59-летний исполнитель имеет безупречную фигуру, которой охотно похвастался в новой работе.

Ленни позволил разглядеть себя со всех ракурсов, разве что не засветил мужской половой орган. Его музыкант прикрывал руками, разными элементами декора в комнате.

О своей новой режиссерской работе Муиньо рассказала в Instagram: "С первого дня и до сегодняшнего дня каждый момент работы с тобой Ленни, был особенным. Спасибо за путешествие!" – написала Муиньо.

Таню Муиньо и Ленни Кравиц / Фото: instagram.com/tanumuino

Кравиц, в свою очередь, тоже поблагодарил Муиньо за сотрудничество: "Когда объединяешь двух украинцев, – вот что получается. Со всей любовью и уважением к вам. Не могу дождаться, чтобы сделать это снова".

Отметим, что украинский режиссер Таню Муиньо уже успела снять клипы Сэму Смиту на трек "I'm not here to make friends", Гарри Стайлсу на песню "As It Was", Lil Nas X – MONTERO.

Напомним, что месяц назад украинский режиссер Таню Муиньо покорила Сеть дерзким клипом для американской реперши Cardi B.

